БАД для поддержки суставов от «Фармакор Продакшн» стал лидером по объему продаж

По данным аналитической компании DSM Group, Глюкозамин-хондроитиновый комплекс (ГХК) петербургской компании «Фармакор Продакшн» показал прирост продаж до 40% среди БАД для поддержки суставов на российском рынке РФ*.

Глюкозамин-хондроитиновый комплекс является частью линейки для поддержки суставов, которую «Фармакор Продакшн» выпускает с 1998 года. ГХК – первый продукт серии, в которую также входят Глюкозамин-хондроитиновый гель универсальный и Глюкозамин-хондроитиновый комплекс ультра. В состав Глюкозамин-хондроитинового комплекса ультра включен метилсульфонилметан (МСМ), являющийся источником серы природного происхождения в биологически доступной форме.

По итогам 2018 года ГХК сохранил лидерские позиции на рынке и показал значительное увеличение продаж, тенденция сохранилась и в 1-м квартале 2019 года.

*По данным DSM Group за 2018 год по отношению к 2017 г среди БАД, содержащих глюкозамин и хондроитин в капсулах.

«ФАРМАКОР ПРОДАКШН» — фармацевтическое производство полного цикла в соответствии со стандартами GMP лекарственных средств, биологически активных добавок, космецевтики и специального питания с головным офисом и производственными площадками в Санкт-Петербурге (GMP — 0119-000186/17, GMPEU RU.001.N.0072). 90% позиций лекарственных средств, производимых компанией, входят в перечень ЖНВЛП. «ФАРМАКОР ПРОДАКШН» оказывает услуги по контрактному производству, в том числе, и под СТМ, сотрудничает с такими ведущими европейскими фармацевтическими компаниями, как «ORION CORPORATION» (Финляндия), «ITALFARMACO» (Италия), «MITIM srl» (Италия) с момента своего основания – 1998 года.

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