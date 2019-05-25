ТАСС: задержан экс-министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков

Бывший министр здравоохранения Пензенской области Владимир Стрючков арестован, сообщил ТАСС со ссылкой на собственный неназванный источник в правоохранительных органах. В конце апреля Стрючков, много лет руководивший здравоохранением региона, покинул ведомство по собственному желанию.

По данным источника ТАСС, экс-главу регионального Минздрава подозревают в совершении тяжкого преступления.

Владимир Стрючков уволился по собственному желанию 29 апреля 2019 года. Он руководил здравоохранением Пензенской области много лет, но с перерывами. В 2005 году возглавил Минздравсоцразвития, затем, в 2009-м, покинул должность и вернулся на нее в 2010 году. В 2013 году министерство трансформировалось в Минздрав, и Стрючков стал его руководителем.

Местные СМИ сразу после отставки Владимира Стрючкова писали, что он проходит подозреваемым по уголовному делу, однако их источники в правоохранительных органах так и не смогли определиться, по какой статье. Например, ИА «ПензаИнформ» сообщало, что речь может идти об изнасиловании, а Первый пензенский портал приводит другую версию – подозрение в коррупции.

Официально имя либо бывшую должность Владимира Стрючкова в своих сводках региональные органы СК РФ и МВД не упоминали.

В январе 2019 года Стрючков получил выговор от губернатора региона Ивана Белозерцева. Поводом послужил случай в Кузнецкой межрайонной больнице, где из-за нехватки медицинских кроватей попытались внедрить в практику самодельные, из деревянных щитов и стульев.

Сейчас обязанности министра здравоохранения региона исполняет Оксана Чижова.

Фото: penzanews.ru

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