Росздравнадзор нашел незарегистрированные имплантаты Eurosilicone

Во время очередной проверки медцентров, занимающихся пластической хирургией, на соответствие обновленным год назад требованиям, инспекторы ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области обнаружили в московской «Энель-Клиник» силиконовые имплантаты для увеличения груди французской марки Eurosilicone. Специальная структура Росздравнадзора ФГБУ «ВНИИИМТ» установила, что имплантаты не имеют регистрационного удостоверения, а значит, потенциально опасны для здоровья.

В ведомстве уточнили, что речь идет о продукции Eurosilicone anatomical mammary implant (REF TMF3, SIZE 305 cc), которую производит французская GC Aesthetics. Такие имплантаты в Россию поставляет компания «Нике-Мед», на которую в Госреестре медизделий оформлено бессрочное регудостоверение (№2010/07171). По данным Аналитического центра Vademecum, порядка 85% российского рынка силиконовых имплантатов занимают американские бренды Allergan и Mentor. Оставшуюся долю делят между собой Eurosilicone, Silimed, Polytech, Arion и другие марки.

Генеральный директор «Нике-Мед» Людмила Антонова в информационном письме для партнеров (есть у Vademecum), настаивает, что имплантаты марки Eurosilicone разрешены к применению на территории России на основании регистрационного удостоверения и декларации соответствия в реестре Росздравнадзора. Юрист компании Ирина Стромцова уточнила, что у «Нике-Мед» нет никаких договорных отношений с ООО «Энель-Клиник» и отгрузка продукции в эту клинику не осуществлялась.

При этом упомянутого в сообщении Росздравнадзора центра под названием «Энель-Клиник» в Москве нет, существует только многопрофильная «Энэль-Клиник». На запрос Vademecum в этом медцентре не ответили.

По данным ведомства, «Энель-Клиник» не имела лицензии на оказание услуг по профилю «пластическая хирургия», а операции проводились неквалифицированными врачами. Проверяющие нашли просроченные лекарственные препараты и медизделия, использовавшиеся в ходе операций, и выяснили, что в клинике отсутствовала группа анестезиологии-реанимации.

«За последние годы участились случаи летального исхода в ходе проведения пластических операций. Так как пациентки обращаются в клиники пластической хирургии не ввиду заболеваний, а по причине недовольства собственным внешним видом, особенно важно выбирать клинику, имеющую лицензию на оказание соответствующего вида услуг. Иначе при желании изменить внешний вид можно получить серьезный ущерб здоровью или и вовсе умереть», – отметил руководитель московского Росздравнадзора Андрей Плутницкий.

ТО Росздравнадзора по Москве и Московской области в апреле 2019 года сообщил, что в результате проверок клиник эстетической хирургии в 60 столичных организациях прекращена операционная деятельность – «в связи с введением обеспечительных мер и судебных запретов». По данным Аналитического центра Vademecum, в Москве функционировало не менее 170 клиник, имеющих лицензию на проведение пластических операций. Соответственно, такая работа прекратилась не менее чем в 35% из них.

Всего в 2018 году Росздравнадзор по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и после ужесточения требований к оказанию такой медпомощи проверил 1 257 клиник пластической хирургии и обнаружил нарушения в 68,1% из них.

Фото: commerage.ru

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