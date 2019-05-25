ЦРПТ провел практикумы на «ФармМедОбращение 2019»: регистрация в системе занимает от 5 до 7 минут

В Конгресс-центре ЦМТ (Москва) Центр развития перспективных технологий провел два практикума по маркировке в рамках ХХI конференции «ФармМедОбращение 2019».

Практикум для производителей лекарств был посвящен процессам регистрации препаратов в системе маркировки и прослеживания (МДЛП), их сериализации, верификации и агрегации, а также получению и настройке регистраторов эмиссии – устройств для получения цифровых кодов и передачи в систему маркировки информации об их нанесении на каждую упаковку лекарств.

В ходе практикума для аптек и аптечных сетей эксперты ЦРПТ продемонстрировали процесс регистрации в системе маркировки и основные функции личного кабинета.

Представители поставщика программного обеспечения НПЦ «Парус» и производителя кассовой техники «АТОЛ» рассказали об особенностях учета приемки, проверки и внутренних перемещений маркированных лекарств в аптеке, использовании онлайн-касс и регистраторов выбытия – устройств, фиксирующих в системе МДЛП выведение упаковки ЛП из оборота. Отдельная часть практикума была посвящена интеграции 1С для аптек и медицины с МДЛП.

Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» (ЦРПТ): «Первый шаг в работе с системой маркировки и для аптек, и для производителей – регистрация в личном кабинете. В ходе практикума мы наглядно продемонстрировали, что процесс не займет много времени. Если все необходимые документы в порядке, регистрация занимает от 5 до 7 минут. Все инструкции доступны: они есть на сайте, в буклете, который мы раздавали на мероприятии, выпущен обучающий ролик, работает горячая линия технической поддержки. Мы делаем все возможное, чтобы процесс подключения к системе был максимально комфортным. Тех, кто еще не зарегистрировался, призываю сделать это сейчас. Времени остается все меньше».

Напомним, что для всех участников оборота и мест выбытия лекарств (аптек и лечебных учреждений), работающих с препаратами по программе высокозатратных нозологий, маркировка станет обязательной с 1 октября 2019 года, а регистрация для них начнется 1 июля 2019 года.

ХХI ежегодная Всероссийская конференция «ФармМедОбращение-2019» проводится 21-22 мая 2019 года Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения. В программе конференции заседания, круглые столы и мастер-классы, посвященные вопросам регулирования обращения лекарственных средств и медицинских изделий на территории РФ и ЕАЭС.

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