Британский регулятор обвинил четыре компании в ценовом сговоре

Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) обвинило компании Alliance Pharma, Focus, Lexon и Medreich в преступном сговоре с целью недопущения конкуренции в отношении препарата prochlorperazine, сообщает BBC.

В результате сговора сумма закупки препарата Национальной системой здравоохранения Соединенного Королевства в дозировке по 3 мг в 2013–2018 гг. выросла на 700% – с 2,7 до 7,5 млн фунтов стерлингов , а стоимость упаковки увеличилась с 6,49 до 51,68 фунтов.

Препарат часто назначается пациентам, проходящим химиотерапию.

По словам представителя CMA, Alliance эксклюзивно поставляла prochlorperazine компании Focus, которая, в свою очередь, отдавала долю выручки компании Lexon, а та уже делилась с Medreich.

Как говорится в заявлении CMA, до вступления в сговор Lexon и Medreich намеревались выпустить на рынок совместную версию prochlorperazine.

В Alliance заявили, что компания не имеет никакого отношения к ценообразованию и дистрибуции препарата с 2013 г., когда эксклюзивные права на препарат были переданы Focus Pharmaceuticals Limited.

Компании обязаны отреагировать на предварительные выводы регулятора.

Если CMA докажет нарушение антимонопольного законодательства, сумма штрафа для каждой компании может составить до 10% годового оборота.

Илья Дугин

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