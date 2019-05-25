«Белмедпрепараты» лидируют по поставкам лекарств из стран ЕАЭС в Россию

По итогам периода январь-апрель 2019 г. суммарный объём поставок ЛП, произведённых на территории ЕАЭС, в Россию превысил сумму 3,6 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС), по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. динамика при расчёте в российской валюте составила 37,8%. Показатель прироста в натуральном выражении (в упаковках) заметно превышал рублёвую динамику (46,3%), всего с начала 2019 г. в нашу страну было ввезено 85,4 млн упаковок ЛП, произведённых на территории стран ЕАЭС, сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Несмотря на внушительные динамики приходится констатировать, что темпы прироста поставок в апреле 2019 г. несколько замедлились как в денежном, так и в натуральном выражении. Но всё же активность производителей ЕАЭС и их российских партнёров пока значительно опережает среднерыночные показатели внутрироссийского рынка, даже несмотря на активный рост сектора госзакупок начала текущего года.

В январе-апреле 2019 ассортимент импортированной из стран ЕАЭС продукции в разрезе по торговым маркам практически не изменился, а вот в отношении лек. форм номенклатура поставляемой продукции заметно выросла. Так за период в Россию поставлялось 174 различных SKU, тогда как годом ранее 161 наименование. Из числа «новичков» отметим Виасан-ЛФ (силденафил) белорусской компании «Лекфарм» и Севофлуран-Виал российской корпорации «Алвилс-Холдинг», препарат также производится в Беларуси на предприятии «Фармлэнд».

Тройка корпораций, чья продукция поставляется из ЕАЭС в Россию в рамках исследуемого периода не изменилась, лидирует по-прежнему «Белмедпрепараты»— на корпорацию приходится 35% общего объёма поставок ЛП из ЕАЭС, вторая строчка тоже принадлежит белорусскому производителю – «Борисовский завод медицинских препаратов» (27% импорта), замыкает тройку «Келун Групп» из Казахстана (15%). Примечательно, что динамика поставок с точностью до наоборот соотносится с долей в общем объёме импорта. Отгрузки «Келун-Групп» за год выросли в 5 раз в рублях, «Белмедпрепараты» показали всего +4%, а «Борисовский завод медицинских препаратов» демонстрирует рост на уровне 37%.

В отношении торговых марок абсолютный лидер препарат Натрия Хлорид, 97% поставок которого из стран ЕАЭС в Россию приходится на «Келун Групп» — собственно это и основной экспортный продукт предприятия в отношении отгрузок в нашу страну. Максимальную динамику за январь-апрель 2019 тоже показывает препарат «Келун Групп» — это Глюкоза, поставки которой за год выросли в 29 раз в рублях.

gmpnews