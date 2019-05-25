Участник биофармацевтического кластера региона «Нанолек» представил планы на два года

Компания «Нанолек» подвела итоги четырехлетнего производства пятикомпонентной вакцины компании «Санофи» на предприятии в Кировской области и представила планы на ближайшие два года.

С 2016 года локализовано производство пятикомпонентной комбинированной вакцины компании Санофи на биомедицинском производственном комплексе «Нанолек». За это время на предприятии выпустили 5 млн доз вакцины, а это значит, с 2017 года более 1,5 млн российских детей защищены от опасных инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок.

Соглашение между «Нанолеком» и Санофи о производстве детской пятикомпонентной комбинированной вакцины в России подписано было в мае 2015 года на экономическом форуме в Санкт-Петербурге при участии министра промышленности и торговли РФ, правительства Кировской области и председателя правления РОСНАНО.

В 2016 году завершился первый этап локализации производства вакцины в России и перенос системы контроля качества вакцины. До 2020 года планируется завершить второй этап переноса технологии производства и контроля качества вакцины – производство готовой лекарственной формы.

В 2021 году ожидается выпуск готовой лекарственной формы вакцины с прогнозируемым ежегодным объемом 8-10 млн доз. Выпуск в промышленном объеме пятикомпонентной комбинированной вакцины может полностью закрыть потребность отечественного здравоохранения в вакцинации детей против столбняка, коклюша, дифтерии, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b.

Гийом Ошальтер, генеральный менеджер Санофи Пастер Россия и Беларусь:

Компания Санофи на протяжении многих лет вносит свой вклад в борьбу с инфекционными заболеваниями. И вот уже четыре года успешно развивается наш партнерский проект с компанией «Нанолек», за это время многое было сделано. Мы рады делиться с нашим партнером тем опытом и знаниями, которые у нас есть в производстве вакцин, на благо здоровья жителей России. И конечно, реализация проекта вряд ли могла быть возможной без всесторонней поддержки, которую мы постоянно ощущаем со стороны руководства Кировской области. Мы будем и дальше развивать наше партнерство ради того, чтобы как можно больше российских детей получали защиту современными, качественными и безопасными вакцинами.

Максим Стецюк, исполнительный директор компании «Нанолек»:

Эффективные и безопасные вакцины нужны уже сегодня. Поэтому параллельным с разработкой отечественных вакцин процессом является сотрудничество с иностранными компаниями, которые готовы делиться технологиями производства и локализовать выпуск иммунологических препаратов в России в сжатые сроки. И такие проекты успешно реализуются в нашей стране, в том числе и нашей компанией совместно с Санофи.

По словам руководства компании, цель предприятия – обеспечить производство эффективных и современных многокомпонентных вакцин для нужд государства. Это позволит использовать в России более эффективные схемы вакцинации, которые соответствуют рекомендациям ВОЗ.

Губернатор Кировской области Игорь Васильев неоднократно подчеркивал, что задача правительства региона – поступательно создавать условия для развития биофармацевтического производства на территории области ради блага всех пациентов в России. В Кировской области уже зарегистрирован кластер биотехнологий, в состав которого вошли 17 предприятий, в том числе и «Нанолек».

«Нанолек» является надежным поставщиком эффективных, качественных лекарственных средств и вакцин, при этом постоянно развивается и совершенствуется, — отмечал глава региона.

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