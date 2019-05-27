Teva договорилась с властями Оклахомы

Израильская фармацевтическая компания Teva («Тева») объявила о том, что она достигла соглашения с властями штата Оклахома о единовременной выплате 85 млн долл. в качестве урегулирования претензий относительно ее роли в опиоидном кризисе, сообщает FirstWord Pharma.

В компании пояснили, что соглашение на урегулирование претензий не означает признание неправоты.

Через несколько дней Teva должна была защищаться в суде.

Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер отметил, что судебное слушание относительно компании Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») намечено на 28 мая в округе Кливленд.

В марте текущего года компания Purdue Pharma («Пардью Фарма») согласилась заплатить около 270 млн долл. в качестве урегулирования претензий по маркетинговой практике опиоидного анальгетика OxyContin (oxycodone).

Штат Оклахома обвинил Johnson & Johnson, Teva и Purdue в мошеннической практике маркетинга опиоидных препаратов. Власти утверждают, что компании занижали риски привыкания к ним и завышали их преимущества. В частности, в отношении Teva это касается препаратов Actiq (fentanyl citrate), Fentora (fentanyl) и др.

Фото: philly.com

Дугин Илья

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