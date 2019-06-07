MSD Animal Health намерена локализовать производство ветпрепаратов на площадке Нанолек

MSD Animal Health (в России представлена ООО «Интервет»), подразделение компании Merck & Co., Inc., Kenilworth, N.J., USA, и НАНОЛЕК, российская биофармацевтическая компания, объявили о подписании в рамках ПМЭФ-2019 Меморандума о намерениях по локализации производства вакцин на стремительно растущем ветеринарном рынке в России. Согласно этому Меморандуму, MSD Animal Health и НАНОЛЕК изучают возможность совместной работы с целью внедрения технологий производства и упаковки вакцин для лечения и профилактики болезней в животноводстве в полном соответствии со стандартами надлежащей производственной практики (GMP) на территории Российской Федерации.

«Для меня честь объявить о подписании Меморандума о намерениях, который символизирует начало нового захватывающего этапа в деятельности нашей компании, направленного на расширение спектра предоставляемых инновационных технологий и услуг для наших клиентов в России,- заявляет Артем Кондрашов, генеральный директор MSD Animal Health в России и странах СНГ. — Мы находимся в постоянном поиске новых решений для повышения качества сервиса, оказываемого нашим клиентам, а также увеличиваем локальные инвестиции с целью создания производственных мощностей и расширения складских помещений. Потенциальное стратегическое сотрудничество с НАНОЛЕК будет способствовать долгосрочному росту нашей компании и подчеркивает приверженность развитию Науки о Здоровье Животных».

Меморандум о намерениях был подписан в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума. «Мы рады работать вместе с MSD Animal Health, первой международной ветеринарной компанией, намеревающейся локализовать производство вакцин на территории Российской Федерации», — сообщил Владимир Христенко, президент НАНОЛЕК.

Вакцины играют важную роль в защите здоровья животных и населения. Своевременная и эффективная вакцинация снижает частоту и тяжесть заболеваний сельскохозяйственных животных, обеспечивая эффективное производство. Вакцины также оказывают значительное влияние на здоровье домашних животных, предотвращая серьезные заболевания, помогая им жить дольше и вести здоровый образ жизни. Здоровье и благополучие животных является первостепенной задачей MSD Animal Health. Основными приоритетами компании являются ответственное использование вакцин и фармацевтических препаратов, а также неизменно высокое качество их производства. MSD Animal Health постоянно работает над поиском новых решений для предотвращения, лечения и, в некоторых случаях, полного избавления от заболеваний.

gmpnews