В Петербурге будет построен новый центр лучевой терапии и еще один завод по производству субстанций

В последний день ПМЭФ было подписано два серьезных соглашения в области медицины и фармпромышленности между городом и частными инвесторами.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина и председатель правления компании МИБС Аркадий Столпнер подписали соглашение о реализации проекта по созданию центра дистанционной лучевой терапии в южной части города на участке площадью 0,8 га, расположенном недалеко от Городского онкодиспансера.

В соответствии с договоренностью, МИБС инвестирует в строительство центра 1,2 млрд руб. и установит четыре самых современных линейных ускорителя, а город окажет содействие в реализации проекта. Кроме лечебного, в центре будет установлено и диагностическое оборудование, где петербуржцы смогут получать медицинскую помощь, в том числе, в рамках базовой программы ОМС (ежегодно здесь смогут проходить лечение около двух тысяч человек). По плану, центр начнет принимать пациентов в 2021 г.

«Это принципиально улучшит доступность высокотехнологичной лучевой терапии для жителей южных районов города, которые сегодня вынуждены ежедневно проезжать по сто с лишним километров — в медучреждения, расположенные на севере Петербурга», – сказал Аркадий Столпнер.

В этот же день Особая экономическая зона «Санкт-Петербург», городской Комитет по промышленной политике и инновациям и ООО «Балтфарма» подписали соглашение об осуществлении технико-внедренческой деятельности на территории ОЭЗ. Документ предусматривает внесение изменений в уже действующее соглашение, подписанное год назад, и закрепляет намерения компании увеличить объем инвестиций с 796 млн руб. до 2,004 млрд руб., а производственных площадей – с 4 тыс. кв. м до 11 475 кв. м.

По словам генерального директора ООО «Балтфарма» Захара Голанта, компания уже внесла необходимые изменения в бизнес-план, прошла необходимую экспертизу. 31 мая на экспертном совете было принято решение об увеличении земельного участка с 1,4 га до 3,2 га.

«Потребность отечественной фармы в качественных субстанциях сегодня очень высокая, а в России пока производится меньше 8% АФС, необходимых производителям готовых лекарственных форм, – отметил г-н Голант в интервью «ФВ». – Можно и дальше завозить в страну готовые субстанции, а можно – сырье для них, и фармацевтическую часть уже обеспечивать самим, оставляя основной объем добавленной стоимости в России».

Строительство нового завода начнется осенью этого года.

Фото: Ольга Островская

Ольга Островская

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