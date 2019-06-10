Национальность фармсубстанций проверяется тщательно

В мае 2019 г. АО «Активный компонент» получило заключение Минпромторга о подтверждении производства 19 фармацевтических субстанций на территории Российской Федерации. О том, как происходил этот процесс, «ФВ» рассказал президент компании Александр Семенов.

Он напомнил, что в рамках постановления правительства №719 от 17.07.2015г. лекарственные препараты, произведенные из фармсубстанции российского производства, могут получить 25% преференцию. Для этого поставщику необходимо представить заключение Минпромторга, подтверждающее локальный выпуск субстанции. Он может самостоятельно обратиться за получением заключения, либо поручить эту процедуру производителю субстанций. «Активный компонент» решил сделать все сам заранее.

«Подтвердить происхождение 19 продуктов – непростой процесс. Сначала мы подали заявку в ТПП Санкт-Петербурга, прошли экспертизу, предоставив все наши производственные регламенты и фармстатьи на 19 субстанций. Это долгая и кропотливая работа, эксперты задавали нам массу вопросов. Вторым этапом был аудит ТПП на производстве. Экспертам необходимо было убедиться, что мы действительно выпускаем эту продукцию, они тщательно все изучали вплоть до просмотра маршрутной карты. В итоге мы получили заключение ТПП и отправили его в Минпромторг, 8 мая 2019 г. директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин подписал заключение», – рассказал Александр Семенов.

Он добавил, что остальные продукты проходят на предприятии только последние стадии очистки, поэтому сертификат на них получаться не будет, для новых субстанций заявка на сертификат о происхождении будет подаваться сразу после того как они будут вноситься в госреестр.

Елена Калиновская

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