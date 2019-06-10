«Фармимэкс» поставит Минздраву Пентаксим на 8,3 млрд рублей

Компания «Фармимэкс» выиграла двухлетний контракт Минздрава РФ на поставку пентавакцины (для профилактики дифтерии и столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции). Дистрибьютор поставит 7,5 млн доз Пентаксима от Sanofi на общую сумму 8,3 млрд рублей.

Это первый двухлетний контракт на поставку вакцин и самый крупный из 17 конкурсов на поставку вакцин. Процедура определения поставщика завершилась 1 мая, из доступных документов на сайте госзакупок следует, что поставщиком будет «Фармимэкс», но пока не указано торговое наименование препарата.

Единственным производителем пентавакцины с полиомиелитным компонентом, объявленной к закупке, является Sanofi, локализовавшая производство Пентаксима в 2017 году на мощностях «Нанолека». Представитель Sanofi подтвердил Vademecum, что по контракту «Фармимэкса» будет поставляться именно Пентаксим.

О готовности заключать долгосрочные контракты с поставщиками вакцин в Минздраве говорили еще в сентябре 2018 года. Так ведомство рассчитывает зафиксировать растущие затраты на НКПП, в 2018 году потребовавшие выделения дополнительных средств.

Фото: vedomosti.ru

vademec