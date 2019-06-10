Росздравнадзор информирует о соблюдении температурного режима при хранении и перевозке ЛС

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) с целью реализации пункта 5.1.3.1. постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 323 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения» и в связи с тем, что в настоящее время сложилась неблагоприятная ситуация из-за аномально жаркой погоды, а также повышенной влажности в отдельных регионах России, обращает особое внимание на необходимость соблюдения медицинскими и аптечными организациями действующего законодательства и нормативных правовых актов в части соблюдения температурного режима в помещениях больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктах, торговых залах аптек, а также соблюдения правил хранения лекарственных препаратов, особенно термолабильных препаратов и лекарственных препаратов, требующих хранения в «сухом месте».

Росздравнадзор напоминает, что в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности» несоблюдение условий хранения лекарственных средств, в том числе требующих особых условий хранения, относится к грубым нарушениям лицензионных требований. Нарушение правил хранения лекарственных препаратов приводит к снижению терапевтических свойств и может создать угрозу жизни или причинить вред здоровью граждан.

Учитывая изложенное, Росздравнадзор рекомендует руководителям аптечных и медицинских организаций усилить внутренний контроль за соблюдением температурного режима в помещениях организаций, обеспечить кондиционирование помещений, соблюдать правила хранения и перевозки лекарственных препаратов, в том числе термолабильных лекарственных препаратов.

Территориальные органы Росздравнадзора по субъектам Российской Федерации при проведении плановых проверок особое внимание будут уделять условиям хранения и перевозки лекарственных препаратов. В отношении медицинских и фармацевтических организаций, нарушающих условия хранения и перевозки лекарственных препаратов, будут приниматься меры надзорного реагирования в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

gmpnews