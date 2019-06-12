Определены 20 самых высокооплачиваемых руководителей в фармотрасли в 2018 г.

В прошедшем году в оплате труда глав фармацевтических компаний наметились интересные тенденции, пишет FiercePharma.

Во-первых, в рейтинге нет ни одной женщины. Единственная представительница прекрасного пола – исполнительный директор GlaxoSmithKline («ГлаксоСмитКляйн») Эмма Уолмсли — заработала «всего» 7,75 млн долл. и осталась далеко за пределами двадцатки. Во-вторых, в рейтинг не вошли руководители многих компаний Большой фармы, в т. ч. Novartis («Новартис») и Roche («Рош»).

Исполнительный директор Novartis Вас Нарасиман заработал в 2018 г. 9,9 млн долл. И если его зарплату еще можно объяснить тем, что он на этом посту недавно, то 11,7 млн долл. для многолетнего лидера Roche Северина Швана выглядят необычно. То же касается и исполнительного директора Sanofi («Санофи») Оливье Брандикура (8,2 млн долл.).

Самым щедрым на вознаграждение стал биотехнологический сектор, причем независимо от размера компании. Например, Moderna Therapeutics («Модерна Терапьютикс») — довольно маленькая компания, однако ее руководитель Стефан Бансел занимает первую строчку рейтинга с зарплатой 58,6 млн долл. Это стало возможным благодаря успешному IPO.

Размер компании никак не влияет на зарплату директора. Ярким примером является то, что руководители таких фармгигантов, как Pfizer («Пфайзер»), Johnson & Johnson («Джонсон энд Джрнсон») и Merck & Co. («Мерк энд Ко.», за пределами США и Канады – MSD) не вошли в TOP5, хотя сумма финансового вознаграждения каждого из них перевалила за 19,5 млн долл.

Фото: ru.depositphotos.com

Илья Дугин

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