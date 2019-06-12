Во Владикавказе приостановлено производство настойки прополиса в пятилитровых канистрах

Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело о незаконном производстве, сбыте незарегистрированных лекарственных средств в крупном размере. В совершении преступления подозревают генерального директора владикавказского ООО «Марат и К».

По версии следствия, фирма наладила производство «Настойки прополиса гомеопатического», который разливала в пластиковые бутылки объемом по 5 л и стоимостью порядка 430 руб. Установлен факт, как минимум, двух поставок целебной настойки из Владикавказа в Крым и Забайкальский край на общую сумму свыше 5,5 млн руб. Хотя фирма имеет лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, упомянутое лекарственное средство в Росздравнадзоре не зарегистрировано.

ООО «Марат и К» и ООО «Марат» учреждено одним человеком – Маратом Козыревым. В 2016 и 2017 гг. Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по СКФО обвиняло вторую фирму в незаконном производстве спиртосодержащих средств медицинского назначения. На основании судебных решений организация была признана виновной, изъятые 60 тонн незаконной спиртосодержащей жидкости и линии розлива готовой продукции были уничтожены. На днях регулятор сообщил, что в ходе проверки ООО «Марат» снова установлены факты производства и оборота медицинского спирта и спиртосодержащей продукции под видом лекарственных средств без внесения данных в ЕГАИС. Основное технологическое оборудование и готовая продукция арестованы. Проводится административное расследование. Сам Марат Козырев считает, что контрольные органы «кошмарят» его бизнес и все претензии к нему не обоснованы.

Фото: Росалкогольрегулирования

Екатерина Погонцева

pharmvestnik