Утверждена Стратегия развития здравоохранения на период до 2025 г.

Президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 г.

Стратегия является документом стратегического планирования, разработанным в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан, включающим в себя оценку состояния национальной безопасности в этой сфере, определяющим цели, основные задачи и приоритетные направления развития здравоохранения в РФ, а также основные этапы, ожидаемые результаты и механизмы реализации настоящей Стратегии.

Целями развития здравоохранения являются увеличение численности населения, продолжительности жизни, продолжительности здоровой жизни, снижение уровня смертности и инвалидности населения, соблюдение прав граждан в сфере охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий.

Основными задачами развития здравоохранения в РФ являются:

— создание условий для повышения доступности и качества медицинской помощи;

— профилактика заболеваний;

— разработка, внедрение и применение новых медицинских технологий и лекарственных средств;

— предотвращение распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

— совершенствование системы контроля в сфере охраны здоровья граждан, включая государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств, государственный контроль за обращением медицинских изделий;

— обеспечение биологической безопасности;

— совершенствование системы федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Правительству РФ в 6-месячный срок поручено утвердить план мероприятий по реализации Стратегии.

Фото: www.kremlin.ru

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