Для экс-директора «Чувашия-Мед» запросили 5 лет колонии за растрату

Ленинский районный суд Чебоксар завершил судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» и бывшего мэра Ирины Клементьевой, обвиняемой в растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура просит признать вину Клементьевой и лишить ее свободы на 5 лет.

По версии следствия, с января 2012 по май 2017 года Клементьева была гендиректором государственной страховой компании – оператора системы ОМС «Чувашия-Мед». В ее штат женщина фиктивно приняла 13 человек. Они получали зарплату, но фактически работали в ООО «Икар-1», которым владеет супруг Клементьевой – Александр Решетов. Эта компания управляет медцентром «Берегиня». За счет страховой компании Ирина Клементьева приобрела медоборудование для той же клиники.

В отношении Клементьевой были возбуждены два уголовных дела по ст. 160 УК РФ (растрата). Они добавились к еще нескольким инкриминируемым ей эпизодам: по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, пять эпизодов) и ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная с использованием своего служебного положения, в том числе в особо крупном размере). Затем все дела были объединены в одно производство.

Совокупный ущерб, причиненный совершенными преступлениями, по оценкам следствия, превысил 22 млн рублей.

Государственные обвинители предложили суду признать подсудимую виновной по всем эпизодам и назначить ей наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Окончательное решение суд примет 21 июня 2019 года.

Прежде чем стать фигурантом уголовных дел, Ирина Клементьева успела около года поработать мэром Чебоксар. Летом 2017 года она уволилась по собственному желанию.

Источник: Прокуратура Чувашской Республики

Фото: gov.cap.ru

vademec