«Компания ДЕКО» получит заем ФРП по программе «Маркировка лекарств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 5 проектов в Тверской и Владимирской областях, а также в республиках Татарстан, Удмуртия и Мордовия. Общая сумма займов ФРП составит 652 млн рублей, а общая стоимость реализации проектов – 1,82 млрд рублей.

Российские фармпроизводители продолжают активное приобретение и установку оборудования для маркировки лекарственных средств, которая станет обязательной для всех лекарственных препаратов с 1 января 2020 года.

Так, ООО «Компания ДЕКО» из Тверской области — производитель ферментных препаратов, одобрен заем на сумму 42 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств».

ООО «Компания «ДЕКО» создано в 1995 году и в 2000 году стало правопреемником Вышневолоцкого завода ферментных препаратов концерна «Биопрепарат». С 2001 года «Компания «ДЕКО» развивается в соответствии с поэтапной стратегической программой восстановления и развития предприятия. Основное направление – создание производственных мощностей для выпуска лекарственных средств госпитального сектора, в первую очередь, антибиотиков, препаратов для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, анальгетиков.

Справочно:

С 1 июля 2019 года начинается регистрация аптек и медицинских организаций в системе Честный ЗНАК для работы с препаратами из перечня высокозатратных нозологий. С 1 октября 2019 года маркировка станет обязательной для препаратов из перечня высокозатратных нозологий.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews