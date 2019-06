FDA одобрило два новых показания для препарата Keytruda Люксембург и Нидерланды будут признавать результаты GMP-инспекций в рамках соглашения ЕС и США » В пищевой добавке, производимой в США, обнаружен металлический магний Чешская инспекция сельского хозяйства и пищевой промышленности (Státní zemědělská a potravinářská inspekce, CAFIA) выявила несанкционированное вещество — металлический магний в пищевой добавке «Molecular Hydrogen H2 Viva», серия #14498, страна происхождения указана США. Инспекционный орган приобрел пищевую добавку через сайт www.health-detox.cz, после чего был проведен лабораторный анализ. В результате было выявлено присутствие частиц металлического магния в количестве 20-30% на таблетку. До того, как металлический магний растворится в воде, он является высокореактивным веществом, которое может представлять опасность для здоровья человека. Поставщиком продукта в Чешскую Республику является компания AlkaViva, LLC, 8745 Technology Way C, Reno, США. CAFIA настоятельно рекомендует, чтобы все потребители, которые в настоящий момент располагают данным продуктом, не употребляли его. Информация о результатах анализа направлена в Систему быстрого оповещения о продуктах питания и кормах (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) и начато административное производство о наложении штрафа на проверяемое лицо. gmpnews