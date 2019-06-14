Жителей Санкт-Петербурга хотят защитить от повторного инсульта бесплатными лекарствами

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в первом чтении изменения в городской закон «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», который расширяет круг пациентов, получающих лекарства бесплатно.

С 1 января 2019 г. в Санкт-Петербурге пациенты, перенесшие инфаркт миокарда, операции на открытом сердце и стентирование артерий сердца по поводу ишемической болезни сердца, в течение первых 12 месяц после перенесенных сосудистых событий получают бесплатно лекарственные препараты, что гарантирует им обязательный полноценный цикл лечения. Законопроектом предлагается предоставить такую меру поддержки гражданам, которые перенесли ишемический инсульт.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, главным последствием отсутствия качественного лечения после первого инсульта является повторный инсульт, при котором летальный исход наступает значительно чаще – по данным мировой статистики, от 50 до 80% пациентов погибают в первые 3–4 недели после повторного сосудистого события. Текущая информация, собранная по результатам работы неврологических отделений сосудистых центров Санкт-Петербурга в 2018 г., позволяет говорить о том, что доля повторных ишемических инсультов среди поступающих на лечение пациентов в течение года достигает 21% (до 3 тыс. человек в год), при этом среднеевропейский показатель частоты развития повторных инсультов составляет 10–12%. Важно, что из числа пациентов с повторным инсультом в Санкт-Петербурге от 38 до 75% пациентов умирает в период госпитализации.

«Распространяя право бесплатного лекарственного обеспечения на дополнительную категорию пациентов и обеспечивая более качественную вторичную профилактику, мы значимо влияем на возникновение повторного ишемического инсульта, инвалидизацию и смертность среди лиц высокой группы риска», – считают разработчики документа.

Общие затраты на лечение пациентов, перенесших повторный ишемический инсульт, достигают 1 млрд руб. в год. По оценке специалистов, при реализации проекта, учитывающего эту категорию пациентов, экономия средств бюджета города может составить 370 млн руб.

Подобный проект реализуется впервые и не имеет аналогов в Российской Федерации, сообщают в законодательном собрании.

Елена Сидорова

pharmvestnik