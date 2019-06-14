Распределение аптечных продаж косметики по типам, апрель 2019 г.

Объем розничных продаж косметики в апреле 2019 года снизился на 18% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,9 млрд руб. Всего аптеками было реализовано 18 млн упаковок, что оказалось на 24% меньше, чем в апреле прошлого года. Средняя цена за упаковку косметического средства за рассматриваемый период выросла на 8% и составила 268 руб.

Более половины продаж в денежном выражении в апреле 2019 года пришлось на массовую косметику (55%), 33% рынка принадлежит дермо-косметике и 12% – на косметические средства, оказывающие лечебный эффект.

Максимум продаж дермо-косметики в рублях среди регионов продемонстрировал Южный федеральный округ (41%). Наибольший объем лечебной косметики (18%) наблюдается в Дальневосточном федеральном округе, а масс-маркет – в Северо-Кавказском (75%).

Источник: AlphaRM

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