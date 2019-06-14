В Андижане создана свободная экономическая зона для производства лекарств

Правительство Узбекистана приняло постановление «О мерах по организации деятельности свободной экономической зоны «Андижан-фарм» в форме государственного унитарного предприятия, сообщает telegram-канал Правовой информации Минюста республики.

Согласно документу, определена численность управляющего состава в пять человек, выделана территория под строительство помещений СЭЗ, а также утвержден устав образованной структуры.

Основной целью деятельности дирекции «Андижан-фарм» станет выполнение государственных программ по развитию свободных экономических зон (ЭЗ), а также развитие фармацевтического сектора в регионе с получением прибыли от производства лекарственных препаратов.

Указ о создании этой экономической зоны президент Узбекистана подписал еще в январе текущего года. Согласно документу, участников проекта на разные сроки освободят от уплаты земельного налога, налога на прибыль, налога на имущество юридических лиц, налога на благоустройство и развитие социальной инфраструктуры, единого налогового платежа для микрофирм и малых предприятий, а также обязательных отчислений в целевые госфонды.

Кроме того, вложившие от 300 тысяч до 3-х миллионов долларов инвесторы смогут рассчитывать на трехлетние льготы. При вложениях от трех до пяти миллионов долларов — на пять лет, от пяти до десяти миллионов — на семь лет, от десяти миллионов — на десять лет. Предполагается, что управление кластера передадут иностранным компаниям, в частности индийским.

Фото: © Sputnik / Александр Кряжев

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