Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации

13 июня на совещании Минпромторга РФ с фармацевтическими производителями замминистра Сергей Цыб напомнил о сроках маркировки, которая станет обязательной с 1 октября 2019 г. для ВЗН и с 1 января 2020 г. для всех лекарств, и призвал к «большей вовлеченности», конструктиву и более «тесной коммуникации» с оператором маркировки ЦРПТ, чтобы «сразу снимать все вопросы».

Сергей Цыб напомнил собравшимся, что эксперимент по внедрению маркировки идет с 1 февраля 2017 г., и ни для кого не стал неожиданностью. Никаких отсрочек не будет, предупредили представители федеральных органов исполнительной власти, всем производителям лекарств необходимо успеть в срок. Правительство и так уже пошло навстречу отрасли, согласившись сократить код криптозащиты с 88 знаков до 44, что должно упростить внедрение.

Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко рассказал, что по всей стране идет подключение медицинских организаций к системе «Честный знак», в регионах создаются специальные проектные офисы. В сентябре планируется всероссийское совещание с субъектами Российской Федерации о ходе подготовки к внедрению кодов с криптозащитой. Требования маркировки будут включены в лицензионные документы аптек, соответственно, те из них, кто не зарегистрируются в системе маркировки, станут нарушителями со всеми вытекающими последствиями, предупредил глава Росздравнадзора.

Генеральный директор Оператора-ЦРПТ Дмитрий Алхазов подтвердил готовность к открытому диалогу с отраслью и быстрому реагированию на запросы, а также призвал «преодолеть инерцию покоя» и ускорить процесс внедрения. Представитель ЦРПТ Екатерина Воронина показала пошаговую инструкцию по подключению к системе маркировки и поделилась с аудиторией тонкостями, на которые нужно обратить внимание.

Кейсами внедрения маркировки поделились фармпроизводители «Акрихин» и «Оболенское». Обе компании проделали огромную работу в этом направлении. И если «Акрихин» из-за отсутствия обновленного ПО от SAP еще не завершил все процессы интеграции, хотя и находится на финишной прямой, то российский производитель «Оболенское» готов начать промышленное производство маркированных ЛП не с 1 января 2020 г., а уже с 1 сентября текущего года. Об этом заявил генеральный директор компании «Оболенское» (группа компаний Alium) Андрей Младенцев.

«Оболенское» поддержал Виктор Горбунов из ЦВ «Протек» и заявил о готовности с 1 сентября 2019 г. получать маркированный товар и доставлять его по всей территории РФ. Кроме того, логистический оператор «Транссервис», входящий в ГК «Протек», готов оказывать услугу по агрегации маркированного товара для иностранных производителей.

После выступлений состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой у фармпроизводителей была возможность получить ответы на волнующие вопросы у «пионеров» маркировки, оператора ЦРПТ и представителей органов исполнительной власти.

Источник: ЦРПТ

pharmvestnik