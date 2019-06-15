В Ярославле выберут лучших студентов и аспирантов, мечтающих работать в фармпромышленности

С 3 по 5 июля в Ярославле пройдет III Всероссийский межвузовский GxP-саммит с международным участием «Выбор лучших. Время вперед».

Данное мероприятие, направленное на повышение престижа профессий в фармацевтической промышленности, организуется благотворительным фондом «Путеводная звезда» при поддержке Минпромторга России и ФБУ «ГИЛС и НП».

Участники саммита – студенты-специалисты и магистранты, а также аспиранты фармацевтических, химических, химико-инженерных, химико-технологических, биохимических/биотехнологических, медицинских вузов стран-участниц ЕАЭС, а также студенты последних курсов профильных колледжей, прошедшие отборочные туры в рамках конкурса.

Кроме того, в рамках GxP-саммита проходит Бизнес-навигатор, который служит площадкой для знакомства и общения с представителями лидирующих фармкомпаний и различных структур. Это возможность узнать больше о карьерных возможностях, особенностях каждой профессии, получить ответы на самые разнообразные вопросы, сориентироваться в профессиональном пространстве и принять правильное решение.

Культурная программа саммита включает экскурсии, квесты и концерт.

Фото: put-zvezda.com

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