Merck поможет FDA в тестировании технологии блокчейн для учета движения медикаментов

Компания Merck & Co. («Мерк энд Ко.»; за пределами США и Канады – MSD) наряду с компаниями Walmart («Уолмарт»), IBM («Ай-Би-Эм») и KPMG («Кей-Пи-Эм-Джи») привлечена FDA для работы в составе команды пилотного проекта, цель которого – определить, как технология блокчейн может помочь фармпроизводителям в обеспечении безопасности каналов поставок продукции и выполнении требований Закона по безопасности цепочки поставок медикаментов (Drug Supply Chain Security Act) 2015 г., сообщает FiercePharma.

Согласно требованиям указанного закона, фармпроизводители и дистрибьюторы должны иметь возможность отслеживать движение рецептурных препаратов и вакцин в каналах поставок в США.

Компания Walmart, крупнейший в мире ретейлер, уже тестирует блокчейн для учета движения свинины и зеленолистных овощей. В компании считают, что пришло время для тестирования применения данной технологии в каналах поставок медикаментов. Walmart находится в числе тех компаний, против которых были поданы судебные иски в связи с продажей препаратов для лечения гипертензии, отозванных с рынка после того, как FDA заподозрило содержание в них канцерогенов, появляющихся в процессе производства активной субстанции.

Идея FDA заключается в том, что каждый из участников проекта по тестированию технологии блокчейн сможет привнести в программу различный опыт и знания. Например, Merck вынесла определенные уроки из кибератаки с использованием компьютерного вируса NotPetya, осуществленной 27 июля 2017 г. и продемонстрировавшей уязвимость цепочки поставок компании. Вирус проник в системы Microsoft, в которых не был установлен патч безопасности.

Кибератака практически разрушила производство активных субстанций Merck и отразилась на ее системах изготовления лекарственных форм и упаковки, а также на НИР и некоторых других операциях. Компании потребовалось около года времени и около 1 млрд. долл. финансовых средств на восстановление всех операций.

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Татьяна Кублицкая

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