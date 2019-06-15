Кредиторы «Радуги» получат 175 миллионов

Владелец аптечной сети «Радуга» (Свердловская область) Александр Серебренников, имущество которого арбитражный суд арестовал за долги, намерен рассчитаться с кредиторами. В противном случае ему грозит личное банкротство.

Общий долг учредителей ООО «Группа компаний «Радуга» – депутата регионального Заксобрания Александра Серебренникова и Анны Клименко, управляющей его оптовым и розничным фармбизнесом, – около 175 млн руб. Основной кредитор – Владимир Титов, компаньон г-на Серебренникова по гостиничному бизнесу. Три года назад у бизнесменов появились взаимные финансовые претензии. По мнению юристов, конфликт можно было погасить за столом переговоров, но стороны предпочли выяснять отношения в суде.

Поначалу удача сопутствовала Александру Серебренникову: в октябре 2018 г. он добился, чтобы суд признал отельера банкротом. Затем инициативу перехватил г-н Титов. Он инициировал процедуру банкротства «Группы компаний «Радуга», намереваясь привлечь учредителей к субсидиарной ответственности за вывод активов. В апреле текущего года арбитражный суд наложил арест на имущество Александра Серебренникова и Анны Клименко – недвижимость, автомобили и доли в уставных капиталах юридических лиц ООО «Аптечная сеть «Радуга», ООО «АВК-Альянс», ООО «Сав», ООО «Эссет Менеджмент», ООО «Сав Фарм» и ООО «Гранит-XXI век».

«Александр Серебренников запустил банкротство Титова, чтобы по дешевке приобрести его долги, – пояснил «ФВ» адвокат, знакомый с фактами. – Но расчет на опережение не оправдался – разбирательства в суде шли параллельно. Получилось, что по долгам ГК «Радуги» Серебренников должен отвечать своим имуществом. У него было две возможности: продолжить тяжбу или рассчитаться с кредиторами и прекратить процедуру банкротства. Он выбрал второй вариант».

По решению суда, учредителям ГК «Радуга» нужно погасить долг к началу июля. Александр Серебренников сообщил «ФВ», что готов встретиться с г-ном Титовым и обсудить дальнейшие действия.

Г-н Титов заверил «ФВ», что вести переговоры с депутатом не планирует.

Михаил Старков

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