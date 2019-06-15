«Бережливые поликлиники» брендируют «звездочками»

Все медицинские организации, применяющие «бережливые технологии», в ближайшее время будут сертифицированы, сообщила замдиректора Департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ Эльмира Вергазова.

«Была поставлена задача брендировать поликлиники, поставить на них те самые звездочки, чтобы они были настоящими бережливыми, а не просто делали красивую картинку и регистратуру», – пояснила Вергазова, добавив, что Минздрав и Росздравнадзор уже разрабатывают порядок сертификации.

Федеральный проект «Бережливая поликлиника» с октября 2016 года реализуется Минздравом в медучреждениях первичного звена. По словам замминистра здравоохранения Евгения Камкина, все регионы России уже создали проектные офисы для внедрения модели «бережливых поликлиник» по 21 критерию. Сейчас Минздрав планирует внедрить «бережливые технологии» в стационарах.

Поликлиники, использующие принципы «бережливого» производства, смогут претендовать на увеличение подушевого норматива финансирования. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минздраву унифицировать требования к «бережливым поликлиникам» и установить правила контроля их работы. Сделать это необходимо до 30 октября 2019 года.

Фото: youtube.com

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