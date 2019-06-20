В Европе восстановлен сертификат пригодности на субстанцию валсартан из КНР

Специальный комитет Европейского директората по качеству медицинской продукции (EDQM) принял решение от 29.05.2019 о восстановлении сертификата пригодности на субстанцию валсартан (valsartan) производства Zhejiang Huahai (Чжэцзян Танья Фармасьютикал Ко. Лтд), КНР с учетом предложенной стратегии контроля и установления предела по примеси ННМА. Письмо с такой информацией Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарственных средств.

Почти год назад китайская компания Zhejiang Huahai обнаружила N-nitrosodimethylamine (NDMA) в некоторых партиях активной субстанции (АФИ) valsartan, поставленных ряду производителей препаратов валсартана, обращающихся на рынке ЕС.

Эти препараты применяются у пациентов с высоким артериальным давлением для профилактики инфаркта и инсульта, а также у пациентов с сердечной недостаточностью или переживших острый коронарный синдром.

По информации экспертов EMA, присутствие в активной субстанции NDMA, который классифицируется как потенциальный канцероген, было неожиданным; предположительно, это связано с изменением процесса производства АФИ.

Это вызвало массовый отзыв препаратов, содержащих valsartan производства компании Zhejiang Huahai.

Елена Сидорова

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