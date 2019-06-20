Серии парацетамола отозваны с рынка после обнаружения грибковой контаминации В Европе восстановлен сертификат пригодности на субстанцию валсартан из КНР » Из российских аптек изымают сироп от кашля «Сиресп» Росздравнадзор направил субъектам обращения лекарств письмо, в котором информирует о необходимости изъятия из обращения всех серий лекарственного препарата «Сиресп (МНН: Фенспирид), сироп 2 мг/мл, флаконы 150 мл» (регистрационное удостоверение ЛП-002683 от 29.10.2014 выдано фармацевтическому заводу «Польфарма» АО, Польша). Решение об изъятии «Сиреспа» принято производителем компанией «Медана Фарма» (Польша), о чем надзорный орган проинформировала письмом фармкомпания «Акрихин». В качестве причины названо неблагоприятное соотношение «польза-риск» при применении данного препарата. Ранее «ФВ» писал о том, что Комитет по оценке рисков в сфере фармаконадзора (PRAC), входящий в состав Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA), рекомендовал отозвать регистрационные свидетельства на противокашлевые лекарственные препараты с содержанием фенспирида в Европе. Решение обусловлено результатами исследований, согласно которым применение фенспирида может вызывать нарушение сердечного ритма и проводимости. Елена Сидорова

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