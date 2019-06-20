В Югре за 177,5 млн рублей локализуют производство китайских ортопедических имплантатов

Компания «Дабл медикал.ру2» намерена запустить на территории опережающего развития (ТОР) «Югра» в ХМАО производство имплантатов для травматологии и ортопедии на основе технологии из КНР. Объем инвестиций в проект оценивается в 177,5 млн рублей, ввод в эксплуатацию завода намечен на конец 2020 года.

По словам владельца компании Алексея Непеина, на предприятии планируется выпускать медицинские изделия для остеосинтеза – различные виды пластин и винтов, внутрикостные штифты и гвозди, а также системы транспедикулярной фиксации позвоночника для спинальной хирургии. Технологию производства должен предоставить партнер «Дабл медикал.ру2» из КНР – корпорация Double Medical Technology Inc.

Большую часть продукции предполагается производить из сплавов титана, основным поставщиком которого станет «ВСМПО-Ависма». Срок окупаемости проекта заложен в 3,5 года, большая часть инвестиций – личные средства владельца компании Алексея Непеина.

Double Medical Technology Inc – китайский производитель медицинских изделий, основанный в 2004 году, со штаб-квартирой в Сямыне. Компания специализируется на разработке, производстве ортопедических приспособлений, МИ для заживления ран и общей хирургии. Продукция экспортируется в Россию, Европу, Южную Америку, Азию и Африку. Годовая выручка компании превышает $50 млн.

Российское представительство компании ООО «Дабл медикал.ру» зарегистрировано в феврале 2019 года в Кемерово. Компания на 75% принадлежит китайской корпорации, еще двумя долями по 12,5% владеют Евгения Аверина и учредитель нижегородского дистрибьютора медизделий «Базис-НН» Александр Алексеев.

Непосредственный оператор проекта – юрлицо «Дабл медикал.ру2» – появился в мае 2019 года в Югре. 100% компании владеет Алексей Непеин, связанный с дистрибьютором «Сибирь-Остеосинтез».

Источник: Коммерсантъ

Фото: en.double-medical.com

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