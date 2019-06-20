В Японии одобрен первый персонализированный онкопрепарат от Roche

Япония стала первой в мире страной, одобрившей препарат Roche для персонализированной терапии злокачественных новообразований Rozlytrek (entrectinib). Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения (MHLW) утвердило препарат для медицинского применения по результатам второй фазы КИ, в которых он показал эффективность в лечении десяти различных видов онкозаболеваний.

Препарат может использоваться для лечения опухолей разной локализации. В продолжающихся КИ Rozlytrek продемонстрировал эффективность в лечении различных онкологических заболеваний, включая рак молочной железы, колоректальный рак, нейроэндокринный рак, рак легких и поджелудочной железы.

Rozlytrek является средством персонализированной терапии, поскольку действует на опухоли с редкой генетической аномалией (NTRK-слияние), которую можно выявить с помощью испытания на биомаркерах.

В ближайшее время Roche намерена получить одобрение препарата в Европе и США, где подобную разработку уже успела зарегистрировать Bayer.

Roche – швейцарская фармкомпания, производитель препаратов для лечения инфекционных, онкологических и аутоиммунных заболеваний. Выручка компании в 2018 году составила $56,8 млрд, чистая прибыль – $10,5 млрд.

Источник: Reuters

Фото: breakingviews.com

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