Владимир Путин: cклады завалены лекарствами, а потребителям они не поступают

Доступность первичного звена здравоохранения, специалисты и их дефицит и лекарственное обеспечение – вот основные вопросы, которые нужно решить для успешного развития отрасли. Об этом сказал Президент РФ Владимир Путин сегодня на Прямой линии.

«Вот три основные проблемы. Их много вообще, больше чем эти, но три, я считаю, основные», – отметил Владимир Путин.

Говоря о лекарственном обеспечении, Президент отметил, что это чрезвычайно важная вещь, особенно по жизненно важным лекарствам. По его словам, из федерального центра деньги на лекарственное обеспечение полностью перечислены.

«Федеральные деньги в этом году в феврале полностью перечислены в регионы Российской Федерации, тем не менее мы наблюдаем сбои по некоторым лекарствам», – сказал глава государства.

По его словам, во многих субъектах не вовремя организуются соответствующие процедуры по закупке, нет налаженной системы информации даже в рамках одного региона. Склады завалены лекарствами, а потребителям они не поступают, потому что в распределительной сети нет информации, что делается на этих складах.

«Нужно переходить к современным способам работы с людьми, например, бережливая поликлиника существенно повышает качество обслуживания людей. Руководители регионов должны понимать, в чем и где находятся приоритеты», – подчеркнул Владимир Путин.

Комментируя тему о сбоях с льготным лекарственным обеспечением в отдельных субъектах Федерации, глава Минздрава Вероника Скворцова отметила, что министерство постоянно контролирует ситуацию, и в результате недавних проверок были выявлены 30 регионов с логистическими и организационными проблемами, среди которых — смещение сроков закупок. «У нас существенно увеличился объем финансирования из бюджета на льготные лекарства, при этом средства до регионов были доведены своевременно, двумя траншами: в январе и феврале текущего года», – добавила министр.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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