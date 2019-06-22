Esperoct от Novo Nordisk одобрен в Европе для лечения гемофилии A

Еврокомиссия одобрила препарат Esperoct (turoctocog alfa pegol) компании Novo Nordisk («Ново Нордиск») для применения у подростков в возрасте от 12 лет и взрослых с гемофилией A, сообщает FirstWord Pharma.

Препарат одобрен на основании данных по безопасности и эффективности, полученных по итогам выполнения программы клинических исследований (КИ) с участием 270 ранее леченых пациентов с тяжелой формой гемофилии A, период лечения которых превышал 5 лет. По результатам КИ, при применении препарата Esperoct в дозе 50 МЕ/кг 1 раз в 4 дня у взрослых и подростков частота кровотечений в год составила 1,18; эффективность лечения и контроля эпизодов кровотечений была высокой. По информации производителя, препарат также продемонстрировал эффективность при периоперационном ведении пациентов.

В феврале с.г. FDA одобрило Esperoct для лечения детей и взрослых с гемофилией A.

Татьяна Кублицкая

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