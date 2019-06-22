Эксперт: главный бенефициар маркировки – производитель

С введением маркировки впервые в мире в рамках одной индустрии на уровне каждой упаковки появится возможность получать полную информацию о ней. Об этом заявил генеральный директор ГК «Сантэнс» Андрей Осипов на конференции «Грозовой перевал российской фармдействительности: перспективы и вызовы регуляторных новелл нашего времени».
Конференция, которая проходит в эти дни в Кисловодске, организована газетой, интернет-порталом и телевидением «Фармацевтический вестник» под единым брендом «PROекции будущего».
По словам эксперта, в настоящий момент сложилась уникальная рыночная ситуация: бизнес живет в эпоху полной цифровизации, при этом позитивное влияние на рынок окажет маркировка.
Прослеживаемость каждой упаковки, по словам г-на Осипова, принесет рынку космические возможности.
«Конкуренция за потребителя развернется в реальном режиме времени», – сказал Андрей Осипов.
Фото: Оксана Баранова
Оксана Баранова
pharmvestnik