Teva объявила о выводе на рынок США дженерика препарата Tracleer®

Израильская компания Teva Pharmaceutical Industries Ltd. объявила о выводе на рынок США дженерика препарата Tracleer® (бозентан, bosentan), таблетки 62,5 мг и 125 мг.

Лекарственное средство бозентан является антагонистом рецепторов эндотелина, предназначенное для лечения легочной артериальной гипертонии (ЛАГ – высокое кровяное давление в кровеносных сосудах легких, группа ВОЗ 1) у взрослых. Из-за риска повреждения печени и серьезных врожденных дефектов, они доступны для распространения только в ограниченных масштабах по программе Bosentan REMS.

«Вывод на рынок таблеток бозентана в США – важное событие для компании. Данный препарат позволит расширить портфель дженериков Teva, — сказал Брендан О’Грэйди, глава подразделения North America Commercial в компании Teva. — Точная причина ЛАГ остается неизвестной, как и порядок лечения заболевания. Мы гордимся тем, что можем предложить альтернативный вариант его лечения».

Имея в своем распоряжении около 500 дженериков, Teva располагает самым широким на сегодня на рынке портфелем генерических препаратов, одобренных Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). На данный момент каждый девятый рецепт, выписанный в США, предписывает лечение с помощью произведенного Teva дженерика.

Tracleer® является зарегистрированным товарным знаком компании Actelion Pharmaceuticals Ltd.

gmpnews