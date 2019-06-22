TGA выпустила руководство по применению слова «натуральный» в рекламе лекарств

Австралийская администрация лекарственных средств (TGA – регулятивный орган для терапевтических товаров в Австралии) выпустила Руководство по применению термина «натуральный» и аналогичных ему понятий в рекламе лекарств и медицинских изделий. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Утверждения, что терапевтический товар или входящие в него ингредиенты являются «натуральными», широко применяются в рамках рекламы, предназначенной для широкой публики (в том числе на этикетке или упаковке). Если в рекламе не объясняется, что означает данный термин (а также связанные с ним утверждения, такие как «встречающийся в природе», «полученный естественным путем» и т.д.) по отношению к конкретному рекламируемому продукту, толкование потребителями будет варьироваться. Потребители должны это знать, иначе их могут ввести в заблуждение. Вводящая в заблуждение реклама нарушит Кодекс рекламы терапевтических товаров Австралии, говорится в заявлении TGA.

Используя термин «натуральный», рекламодатели должны объяснить, следует ли использовать его в соответствии с определениями, изложенными в руководстве TGA правилами. Это будет полезно с точки зрения потребителей: данные правила позволят создать более точную рекламу и расширить знания аудитории в этой области.

Руководство также было подготовлено с той целью, чтобы рекламодатели понимали обстоятельства, при которых термин «натуральный» может использоваться без нарушения Кодекса рекламы терапевтических товаров Австралии. Если рекламодатели хотят использовать термин в ситуациях, когда его значение не соответствует определению TGA, им будет необходимо предоставить дополнительное объяснение в рекламном ролике или на этикетке продукта.

Новое Руководство, разработанное TGA, является основой, в соответствии с которой ведомство будет изучать случаи применения термина «натуральный» в рекламной продукции. Следует отметить, что, хотя любые жалобы на неуместное применение термина «натуральный» в отношении продукта будут рассматриваться в контексте Руководства, рекламодателям по-прежнему необходимо соблюдать все соответствующие аспекты Кодекса рекламы терапевтических товаров Австралии. Они также должны располагать доказательствами, которые позволят обосновать заявления, сделанные в рекламе. Даже если термин «натуральный» используется в соответствии с Кодексом, рекламодатель обязан иметь доказательства, чтобы обосновать подобные утверждения.

gmpnews