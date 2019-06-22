Арбитраж поддержал решение ФАС о внесении «Транснациональной фармкомпании» в РНП

Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в реестр недобросовестных поставщиков — РНП (дело № А40-61248/19).

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение от Государственного учреждения – Московское областное региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации о внесении сведений в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов.

По результатам рассмотрения обращения, Управление признало действия Общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Не согласившись с указанным решением, Общество обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

gmpnews