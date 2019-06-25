Производители биоаналогов США призывают власти помочь выходу более дешевых лекарств

Конгресс США еще в 2010 г. признал необходимость конкуренции для замедления роста цен и принял закон, который сократил сроки выхода на рынок биоаналогов. Тем не менее почти 10 лет спустя производители оригинальных биопрепаратов используют различные способы, чтобы не пустить биосимиляры и сохранить свои монополии. Об этом в статье, опубликованной в The Washington Post, пишет генеральный директор Coherus BioSciences Денни Ланфир.

В 2017 году биопрепараты составили 2% рецептов США, но при этом – 37% расходов американцев на лекарства. В отсутствие прямой конкуренции, например, цены на биопрепарат Enbrel, вышедший на рынок в 1990-х гг. с ценой курса на уровне около 10 тыс. долл. США в год, выросли до более чем 60 тыс. долл. в год. В настоящее время пациенты платят до 20% от стоимости этих лекарств в качестве доплаты.

«Так не должно быть. В Европе быстро внедряются биологические аналоги, предлагающие преимущества биопрепаратов при гораздо более низких затратах для пациентов и системы здравоохранения. Учитывая выбор, врачи и пациенты выбирают ценность», – уверен Денни Ланфир.

Ранее в 2019 г. компания Coherus BioSciences вывела на рынок Udenyca, биоаналог Neulasta компании Amgen, лекарство применяется в онкологии. «Наш продукт одинаково эффективен по сравнению с оригинальным препаратом, а по цене на 33% ниже. Не всем это нравится. Более дешевый вариант для пациентов сокращает прибыль Amgen. В ответ на наш успех Amgen заключил сделку с UnitedHealth Group, крупнейшим в стране медицинским страховщиком, и ее менеджером по аптечным льготам OptumRx, что заставит врачей назначать самый дорогой продукт Neulasta, блокируя два менее дорогих биоаналога. Это хорошо для Amgen, OptumRx и UnitedHealth Group, но ужасно для пациентов, поставщиков медицинских услуг и налогоплательщиков, которые финансируют Medicare. Все будут платить более высокие цены, чем они должны», – сетует Ланфир.

Тактика Amgen не оригинальна, похожая схема у Johnson&Johnson, которая ее использует для блокирования конкуренции с биосимилярами Remicade. J&J предоставляет страховщикам дополнительные скидки на ряд своих продуктов в обмен на отказ использования более дешевых вариантов. «Johnson&Johnson с радостью собирает доход от искусственно завышенных цен, а страховщик и менеджер по аптечным льготам с радостью кладут в карман разницу, полученную за счет скидки. Между тем конкуренция увядает, а остальные оказываются ни с чем. Монополии приносят пользу только монополистам», – возмущается глава Coherus BioSciences.

У Вашингтона есть возможность и обязанность позволить выполнить биоаналогам функцию, для которой они были предназначены: обеспечить проверку больших цен Big Pharma.

Ранее в июне 2019 г. некоммерческая правовая группа «Пациенты за доступное лекарство» обратилась к Федеральной торговой комиссии (FTC) с просьбой расследовать принудительные договоры с пакетными скидками, которые держат пациентов в неведении и заставляют их покупать более дорогие продукты, когда существуют более дешевые варианты. «У FTC есть все основания для расследования, – полагает Денни Ланфир. –Пациентам нужен доступ к продуктам, которые они могут себе позволить, а эти секретные контракты поддерживают высокие цены и не позволяют врачам максимизировать выгоду для пациентов».

Вашингтон хочет снизить цены на лекарства, и это правильная цель. Есть простой первый шаг: позволить биоаналогам конкурировать, заключает он.

Елена Калиновская

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