Новые препараты Novartis и Janssen не признаны экономически эффективными в США

Институт клинико-экономической экспертизы (ICER) США 6 июня 2019 г. опубликовал окончательную оценку по двум весьма востребованным препаратам для лечения неврологических заболеваний по показателю «затраты – эффективность»; таковыми были ингаляционный препарат для лечения депрессии Spravato компании Janssen («Янссен»), подразделения Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), и препарат для лечения вторично-прогрессирующего рассеянного склероза Mayzent компании Novartis («Новартис»), сообщает FiercePharma.

В итоге, регулятор не признал ни один из них экономически эффективным.

Цена годового курса лечения Mayzent, одобренного FDA в марте с.г., составляет 88,5 тыс. долл. Применив обычный метод анализа на основе стоимости продленных лет жизни, в ICER выяснили, что стоимость препарата превышает установленный порог в 150 тыс. долл. В окончательном отчете института указано, что стоимость продленных лет жизни при применении Mayzent составит 1,57 млн долл.

В экспертном заключении ICER говорится, что препарат от Novartis «ведет к существенному увеличению затрат, не обеспечивая при этом значимого увеличения продолжительности жизни по сравнению с оптимальной паллиативной помощью».

Что касается препарата Spravato, то цена на него, по мнению ICER, должна быть снижена на 25-52%, чтобы его применение стало экономически обоснованным. Текущая цена на препарат на уровне 32,4 тыс. долл. превышает пороговую величину 175 тыс. долл. применительно к числу сохраненных лет жизни с поправкой на ее качество.

Татьяна Кублицкая

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