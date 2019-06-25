ЦВ «Протек» обеспечит качество и безопасность транспортировки лекарств для «Аптеки РЛС»

Онлайн-сервис «ЗдравСити» (проект ЦВ «ПРОТЕК») стал единственным партнером нового онлайн-сервиса заказа лекарств «Аптеки РЛС», запущенного в мае.

На портале «Аптеки РЛС» «ЗдравСити» представляет более 12 тыс. наименований лекарственных препаратов и товаров для красоты и здоровья. Пользователи имеют возможность сравнить цены и сформировать заказ, а затем оплатить и забрать его в любой из 15 тыс. аптек, подключенных к онлайн-ресурсу, в 78 регионах России.

Сайт aptekirls.ru представляет собой новый сервис для многомиллионной аудитории интернет-ресурса rlsnet.ru (РЛС®). На портале РЛС® пользователи получают информацию о лекарствах (состав и форма выпуска, фармакологическое действие, показания к применению, противопоказания, побочные действия, взаимодействие препаратов и действующих веществ), ищут аналоги и синонимы, после чего могут перейти на сайт aptekirls.ru для выбора необходимого препарата и формирования заказа.

«С сайтом РЛС® мы начали сотрудничать три года назад, предоставляя пользователям портала возможность перейти на сайт «ЗдравСити» и заказать лекарственные препараты в широком ассортименте (12 тыс. наименований), – отметил начальник отдела электронной коммерции ЦВ «Протек» Даурен Абеуов. – Партнерство с новой площадкой РЛС® – «Аптеки РЛС» – позволяет нам охватить дополнительную аудиторию, которой мы гарантируем качество и безопасность лекарственных средств и прочих товаров аптечного ассортимента».

Качество продукции, безопасность транспортировки лекарственных препаратов, представленных онлайн-ресурсом «ЗдравСити», обеспечивается крупнейшим фармацевтическим дистрибьютором в России – ЦВ «Протек», сотрудничающим с крупнейшими российскими и международными фармпроизводителями.

«Сервис «ЗдравСити» предоставляет пользователям сайта «Аптеки РЛС» товары, проверенные на наличие сертификата и отсутствие контрафакта и фальсификата. Они поступают в аптеки напрямую со складов ЦВ «Протек», где обеспечен необходимый температурно-влажностный режим, что крайне важно при хранении лекарств. Именно этот фактор стал определяющим при выборе партнера для сайта aptekirls.ru», – отметил директор по маркетингу компании РЛС® Виталий Садков.

gmpnews