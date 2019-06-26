Власти Китая намерены стимулировать разработку дженериков

В конце июня 2019 г. Национальная комиссия здравоохранения Китая опубликовала список из 34 лекарственных препаратов, срок действия патентов которых уже истек или истекает в ближайшее время и которые не имеют аналогов. Производителям дженериков препаратов из этого списка будет предоставлена возможность приоритетной регистрации. До сих пор предпочтение отдавалось инновационным лекарствам, сообщает European Pharmaceutical Review.

В список попали препарат для лечения рассеянного склероза Copaxone компании Teva, лекарство для лечения цитомегаловирусной инфекции у пациентов с ВИЧ Valcyte компании Roche и пр. Правительство Китая заявило, что будет обновлять список в конце каждого года, начиная с 2020 г.

Малые молекулы и биопрепараты, присутствующие в списке, будут включены в планы исследований и разработок, поддерживаемые правительством Китая. Эта инициатива является частью плана по снижению стоимости лекарств в Китае.

Конкуренция между оригинальными лекарствами и воспроизведенными усиливается в Китае. Недавно производители и поставщики непатентованных лекарств выиграли 24 из 25 контрактов на обеспечение лекарствами государственных больниц в стране.

Елена Калиновская

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