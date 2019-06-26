Эксперт: система всеобщего лекарственного обеспечения может появиться к 2021 году

Рассуждая о будущем фармацевтического рынка, эксперты все чаще готовят бизнес к всевозможным негативным сценариям. Неопределенность регуляторного поля и падающая покупательная способность, отсутствие системы всеобщего лекарственного обеспечения (ВЛО) – ключевые факторы, на которые ссылаются аналитики.

В ходе конференции «Грозовой перевал российской фармдействительности: перспективы и вызовы регуляторных новелл нашего времени» зам. генерального директора Stada CIS Иван Глушков в эксклюзивном интервью для «ФВ» рассказал, сколько сценариев развития на российском рынке на перспективу должен иметь бизнес.

Кто в выигрыше

«Количество сценариев каждая компания будет выбирать для себя самостоятельно. Обычно всегда создается позитивный, негативный и базовый. Но в настоящее время даже позитивный сценарий может быть совсем не таким позитивным, как, например, три года назад. Внешняя среда меняется, темпы роста рынка не будут такими, какими были ранее. И уровень дохода компаний никогда не будет таким, каким был еще недавно. Можно расстраиваться, а можно использовать изменения внешней среды для того, чтобы компания и в этих условиях получила для себя большую долю рынка и сохранила объем прибыли», – сказал Иван Глушков.

По словам эксперта, компании выбирают для себя различные сценарии, есть те, которые пошли по пути минимизации издержек в производстве и перестроились на массовый выпуск дженериков. Есть компании, которые пошли по пути подхватывания падающих патентов дорогостоящих препаратов и замены их в госзакупках. Очевидно, что эти группы компаний какое- то время точно будут в выигрыше, уверен Иван Глушков.

«Самый дорогой и самый дешевый сегмент будут более стабильны. Но как всегда в период кризиса страдать будет серединка – коммерческий сегмент рынка, в котором изменения в следующем году будут самыми большими», – добавил он.

Три барьера ВЛО

Придать стабильности рынку помог бы запуск системы всеобщего лекарственного обеспечения. Однако на сегодняшний день, кроме декларативных заявлений о том, что она должна быть, рынок не видит развития этого проекта.

Отвечая на вопрос «ФВ», что мешает запуску системы прямо сейчас, Иван Глушков обозначил три основные причины.

«Очевидно, что не все изменения для этого внесены в законодательство. ФЗ № 134 вступил в силу, но к нему нет подзаконного акта об определении референтных цен. Нет изменений в ФЗ № 61 в части взаимозаменяемости, которые мы ожидаем осенью. В мае глава ФАС Игорь Артемьев говорил, что сейчас в РФ только 16% препаратов взаимозаменяемы и ФАС хочет довести долю до 60–80 %. Это о том, чего надо ждать от изменений в ФЗ № 61», – пояснил Иван Глушков.

Вторая причина, по мнению эксперта, заключается в том, что никто в стране точно не знает, сколько надо денег для того, чтобы обеспечить амбулаторных пациентов препаратами за счет бюджета или фонда ОМС. Уровень заболеваемости, по которому строится оценка потребности в ЛС, не соответствует реальной статистике заболеваемости, а демонстрирует лишь уровень обращаемости.

«И если будет введена система, по которой пациент в амбулаторном звене сможет получить препарат по референтной цене бесплатно или практически бесплатно в аптеке, то спрос на такие препараты может сильно превысить текущий уровень. Этого никто не знает. Это гипотеза. Но мы понимаем, что после подписания нормативного акта эта гипотеза тут же превращается в обязательство государства», – объясняет Иван Глушков.

Наконец, третья причина заключается в том, что для старта ВЛО необходимо систематизировать и сформировать все перечни и списки ЛС надлежащим образом.

«Чтобы в списке ЖНВЛП не было такого количества ОТС-препаратов, наверное. Чтобы в целом в перечне препаратов, который будет допущен к соплатежам, не было такого количества симптоматических препаратов. Чтобы у нас был электронный рецепт… Много условий. Но, надеюсь, что эта история, так или иначе, подойдет к своей реализации к 2021 году», – заявил Иван Глушков.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

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