В Томске прошли обыски у поставщиков медизделий

Управление следственного комитета по Томской области возбудило уголовное дело по ч.1 ст.178 УК РФ (ограничение конкуренции). Речь идет о госзакупках медицинских товаров (оборудование, инструменты, расходные материалы, мебель) на сумму более 1 млрд руб.

Шесть компаний – ООО «Оптима», ООО «Мед-Альянс», ООО «Интер-Мед», ООО ЦДМ, ООО ТИС и ООО МК ТИС – подозреваются в картельном сговоре. Участвуя в 140 электронных аукционах и восьми запросах котировок, они незаконно заработали 50 млн руб. Первые три юрлица были ликвидированы еще в 2018 г.

Весной 2018 г. управление ФАС по Томской области признало поставщиков виновными в ограничении конкуренции. Стало известно, что сотрудники компаний, входивших в картель, работали одномоментно в нескольких фирмах, участвовавших в аукционах. Работа проводилась с одних IP-адресов и телефонных номеров. Однако фирмы подали заявление в Арбитражный суд области с требованием отменить решение антимонопольного ведомства. По их ходатайству к делу были привлечены медучреждения, в которые осуществлялись поставки – Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН, Сибирский государственный медуниверситет, областная клиническая больница.

Известно, что в аукционах, которые стали предметом разбирательств, начальная максимальная цена контракта снижалась на 0,5–2,9%, а в других на 9–64%.

В прошлом году руководитель регионального управления ФАС Владимир Шевченко называл это расследование беспрецедентным для области.

«Над делом работало четыре ведомства: финмониторинг, прокуратура Томской области, ФСБ России и мы. Объем материала очень большой. Мы возбудили сразу девять дел по картелям. В Томской области этого не было никогда, – сказал он. – Что, заказчики не видели, что у них происходит, проводя закупки на такие суммы? Но это вопросы уже не к нам. Сейчас рассматривается вопрос о возбуждении нескольких больших уголовных дел».

Ольга Коберник

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