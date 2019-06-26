BMS откажется от важного актива для одобрения регулятором покупки компании Celgene

Компания Bristol-Myers Squibb («Бристол-Майерс Сквибб»; BMS) объявила о планах продажи прав на препарат Otezla (apremilast) для урегулирования проблемных вопросов, поднятых Федеральной торговой комиссией (FTC) США в связи с предложенной сделкой приобретения компании Celgene («Селджин») за 74 млрд долл., сообщает FirstWordPharma.

В компании BMS отметили, что продажа прав на ингибитор PDE4 Otezla потребует дальнейшего рассмотрения FTC; при этом фармпроизводитель должен будет заключить с регулятором мировое соглашение.

По данным Celgene, в 1-м квартале с.г. продажи Otezla достигли 389 млн долл., превысив на 10% показатель за аналогичный период прошлого года, а общая выручка от продаж этого препарата за 2018 г. составила 1,6 млрд. долл. Основным драйвером роста его продаж является повышение в США спроса на препараты для лечения псориаза. В BMS указали на то, что средства, вырученные от продажи данного актива, будут способствовать ускорению выполнения плана делевереджинга (сокращения доли заемных средств) после закрытия сделки приобретения.

В BMS добавили, что компания продолжает исследования перспективного актива в сфере иммунологии – ингибитора тирозинкиназы-2 BMS-986165 – для лечения ряда аутоиммунных заболеваний, включая псориаз.

Было подчеркнуто также, что, несмотря на продажу Otezla, приобретение Celgene представляет существенную возможность создания дополнительной стоимости благодаря синергии затрат, привлекательному портфелю препаратов в разработке и мощному портфелю продаваемой продукции; компания продолжает ожидать роста продаж и выручки вплоть до 2025 г. По информации BMS, компании завершили процесс предварительного уведомления с Еврокомиссией, и закрытие сделки приобретения Celgene ожидается в конце текущего – начале следующего года. Ранее закрытие сделки было запланировано на 3-й квартал 2019 г.

На этих новостях, наряду с сообщением BMS о том, что препарату Opdivo (nivolumab) не удалось существенно увеличить общую выживаемость по сравнению с препаратом Nexavar (sorafenib) компании Bayer («Байер») в качестве терапии 1-й линии у пациентов с неоперабельным гепатоцеллюлярным раком, 24 июня акции компании упали на 7%. По словам аналитика банка Credit Suisse Вамила Дивана, «продажа Otezla всех удивила; новая компания не досчитается одного из драйверов роста».

Татьяна Кублицкая

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