Участник картельного сговора в Якутии заключен под стражу

Один из подозреваемых в заключении антиконкурентного соглашения при поставках медикаментов в больницы Якутии отправлен в СИЗО на два месяца.

Ранее он находился под домашним арестом, однако нарушил запрет на общение со свидетелями по делу. Об этом сообщила прокуратура республики, не называя имени участника. По информации «ФВ», речь идет о соучредителе ООО «Регион-столица» и ООО «Мед-маркет» Ренате Малогулове.

Эти компании за последние годы заключили госконтракты с якутскими медучреждениями на 728 млн руб. Второй совладелец юрлиц Михаил Андросов находится под домашним арестом. Он приходится зятем председателю Комитета по здравоохранению, соцзащите, труду и занятости Госсобрания Якутии Владимиру Чичигинарову. Ранее депутат возглавлял республиканский Росздравнадзор.

На этом его связь с делом, возбужденным по ч.4 ст.159, п.«а», «в» ч.2 ст.178 УК РФ, не заканчивается. По подозрению в организации картельного сговора проходят еще несколько юрлиц, принадлежащих членам семьи Владимира Чичигинарова или аффилированных с ними. Общая сумма контрактов, заключенных с использованием преступной схемы, следствием оценивается в 3 млрд руб. Прокуратура также ставит вопрос о конфликте интересов, выявленном в республиканском Росздравнадзоре, и работе специалистов Минздрава, не контролировавших закупки по завышенным ценам.

Ольга Коберник

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