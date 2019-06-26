RNC Pharma: динамика поставок лекарств из стран ЕАЭС в РФ продолжает нисходящий тренд

За период с января по май 2019 г. в Россию было ввезено лекарственных препаратов, произведенных на территории стран ЕАЭС, на сумму 5,4 млрд руб. (в оптовых ценах, включая НДС), сообщает аналитическая компания RNC Pharma.

Натуральный объем поставок за период превысил сумму 100 млн упак. Динамика к аналогичному периоду 2018 г. при расчетах в рублях составила 22,4%. Показатель натурального прироста (в упаковках) за период немного не дотянул до 28%.

По итогам мая аналитики вновь фиксируют существенное сокращение динамики поставок, оно происходило синхронно как в денежном, так и в натуральном выражении. При этом по итогам I кв. 2019 г. отгрузки демонстрировали прирост практически в 50% в рублевом эквиваленте и превышали 61% в упаковках.

Список стран-поставщиков за год не изменился, а вот структура отгрузок претерпела существенные изменения, в частности, за год заметно сократилась доля казахстанских производителей в денежном выражении, правда, при этом поставщики смогли заметно нарастить натуральные объемы поставок.

Количество корпораций за год сократилось на одну, начиная с мая прошлого года в Россию прекратились поставки препарата «Флударабел» российской компании «Фармсинтез», производство полного цикла было локализовано на мощностях Института биоорганической химии национальной академии наук Беларуси. При этом общее количество торговых марок, которые импортировались в Россию, за год тоже несколько сократилось – их стало на 3 меньше. А вот список SKU, несмотря на это, даже вырос, в текущем году в нашу страну с территории ЕАЭС ввозилось 177 товарных позиций (на 5 больше, чем годом ранее).

По денежному объему поставок лидирует инъекционная форма препарата «Цефтриаксон», почти 19% всего импорта из стран ЕАЭС. Этот же препарат демонстрирует довольно внушительную динамику отгрузок, почти 40%, если проводить расчеты в рублях. Поставки делят между собой белорусские Борисовский завод медицинских препаратов (68%) и «Белмедпрепараты» (32%).

Максимальную натуральную динамику (в упаковках) показывают инфузионные растворы «Натрия хлорида» (в 5 раз) и «Глюкозы» (в 11 раз), интересно, что в первом случае рост отгрузок обеспечивался наращиванием объемов поставок практически по всем формам выпуска, а в отношении «Глюкозы» за год существенно изменилась номенклатура – спектр поставляемых форм выпуска удвоился. Впрочем, в обоих случаях отличилась одна компания – казахская «Келун Групп».

Минимальную динамику в упаковках по итогам периода показывает таблетированный «Ибупрофен» (-28%), в основном спад обеспечивался сокращением поставок препарата производства «Белмедпрепараты».

pharmvestnik