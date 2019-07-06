РВК ищет управляющего венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности

3 июля Российская венчурная компания (РВК) и Минпромторг России заявили о старте конкурса на управляющего товарища (УТ) венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности.

Предполагается, что имя победителя станет известно в конце 2019 г., после чего стартует процедура отбора стартапов.

Напомним, в июне текущего года, в рамках ПМЭФ Минпромторг и РВК подписали соглашение о сотрудничестве по организации деятельности и финансированию венчурного фонда в области фармацевтической и медицинской промышленности. Новый фонд призван увеличить долю высокотехнологической и наукоемкой продукции в общем объеме фармпроизводства. Объем фонда составит 4,5 млрд руб., срок деятельности – 10 лет с возможностью последующего продления. Финансирование будет предоставлено из федерального бюджета с увеличением на эквивалентную часть участия России в уставном капитале РВК.

Технологические приоритеты фонда будут направлены на создание новых ЛП и средств доставки лекарственных веществ, разработку высокотехнологичных медицинских изделий и программного обеспечения в медицине. Фонд будет инвестировать в российские и зарубежные проекты I и II стадий клинических испытаний.

Как отметил первый заместитель Министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, среди приоритетных сегментов для инвестирования – создание новых ЛП и средств их доставки, производство высокотехнологичных медизделий, разработка ПО для мониторинга функций организма и другие проекты.

В целом представители фармкомпаний, научных институтов приветствовали появление фонда, но не удержались от рекомендаций.

«Перспективы фонда выглядят хорошо. Но его ликвидность возрастет, если внедрять режим fast track-регистрации прорывных препаратов», – заметил председатель Совета директоров НП ЦВТ «ХимРар» Андрей Иващенко.

В свою очередь, представители науки предложили фонду сконцентрироваться на самых перспективных сегментах, которыми, по их мнению, являются орфанные препараты и клеточные продукты.

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