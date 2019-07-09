Австрийские фармацевты о признаках разрушения здравоохранения

Австрийская аптечная ассоциация (Österreichischen Apothekerkammer) в своем обращении, датированном 3 июля, призвала политиков и власти улучшить базовые условия для производства, импорта, хранения лекарств и преодолеть таким образом нехватку фармацевтической продукции, все чаще возникающую в последнее время.

Либерализация как питательная среда для монополий

«Нехватка лекарств является фатальным следствием повсеместной глобальной либерализации», — отметила Ульрике Мурш-Эдлмайр (Ulrike Mursch-Edlmayr), президент ассоциации.

По всему миру происходит слияние производителей лекарств, что приводит к монополиям, которые все больше доминируют на рынках фармацевтического сырья и готовых лекарств.

По мнению аптечной палаты, должна быть четкая граница между лекарствами и товарами широкого потребления. Законодатели обязаны устанавливать четкие правила, когда речь идет о здоровье людей. «Здоровье — высшее благо в нашей жизни. Очень неосмотрительно применять к лекарственным средствам те же стандарты, что и к потребительским товарам», — подчеркнула У. Мурш-Эдлмайр.

Нельзя мириться с разрушением здравоохранения!

По мнению вице-президента ассоциации Кристиана Вурстбауэра (Christian Wurstbauer), усиливающееся ценовое давление во всей цепочке распределения является решающей причиной «узких мест» в поставках: «Сегодня многие лекарства стоят дешевле, чем упаковка жевательной резинки на заправочной станции. Законный спрос на высочайшее качество, немедленную доступность и лучшие консультации в сочетании с максимальным давлением со стороны соцобеспечения заставляют производителей, оптовых фармацевтических операторов и аптеки доходить до пределов своих возможностей. К чему это приводит, мы все убеждаемся воочию». К. Вурстбауэр продолжил: «Высококлассные услуги в цепи распространения лекарств должны быть справедливо вознаграждены. Политика минимальных цен и либерализация любой ценой оказывают дестабилизирующее влияние на нашу систему».

Производство в Европе слабеет

Уже сегодня в Европе почти нет производства лекарств, которые в основном производят в Китае и Индии. Финансовые возможности также сокращаются, жалуется профессиональное представительство 6200 фармацевтов в Австрии. Общественные аптеки стремятся к тому, чтобы узкие места в поставках не приводили к повседневному дефициту медикаментов. «Дополнительная работа, связанная с поиском решений для пациентов и клиентов в связи с «узкими местами» поставок, уже занимает более 2 ч в день с тенденцией к росту», — предупреждает У. Мурш-Эдлмайр.

Проблема фальсификаций и контрафакта

Ранее (26 июня) ассоциация выражала обеспокоенность быстрым ростом количества поддельных лекарств, 2639 партий которых в 2018 г. было конфисковано таможенными органами. Подавляющее большинство этой опасной продукции предназначено для распространения через интернет.

Требования к политикам, руководителям и деятелям отрасли

Президент ассоциации обращается не только к политикам: «Органам здравоохранения следует разработать надежную систему раннего предупреждения, чтобы иметь возможность быстро и гибко реагировать на потенциальную нехватку лекарств. Промышленность, в свою очередь, должна использовать свои глобальные возможности сотрудничества, чтобы избежать узких мест на рынке и обеспечить достаточный запас лекарств».

По материалам www.apotheker.or.at; www.ots.at; www.apothekerverband.at

apteka.ua