ЦРПТ: Чем ближе старт, тем понятнее, что переноса сроков маркировки лекарств не будет

В системе мониторинга движения лекарственных препаратов в России зарегистрировано уже почти 20 тысяч участников, промаркировано более 23 млн упаковок лекарственных препаратов. Такие цифры озвучил Антон Харитонов, руководитель направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий (прим. ред. — с 12 июля направление «Фарма» в ЦРПТ возглавит Сергей Холкин), на международном фармацевтическом форуме Global Track&Trace (GTT) Russia.

Антон Харитонов подчеркнул те шаги, которые важно сделать прямо сейчас для подготовки к работе в новой системе.

«От игроков рынка требуется, в первую очередь, зарегистрироваться в системе, заказать коды и протестировать работу с ними. Чем ближе старт, тем всем понятнее, что переноса сроков маркировки лекарственных средств не будет», ‒ заявил эксперт.

Также представитель ЦРПТ прокомментировал вопросы по нанесению кодов и обращению продукции, маркированной в ходе пилотного проекта. Он пояснил, что коды могут наноситься в виде стикеров (этикеток), при этом они должны быть неотделяемыми от упаковки. Препараты с маркировкой, нанесенной в ходе эксперимента, будут обращаться на рынке до окончания их срока годности. В структуре кода изменений не ожидается.

«1 июля 2019 года началась обязательная регистрация в МДЛП участников оборота лекарственных препаратов, входящих в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Их обязательная маркировка стартует уже 1 октября этого года, для всех остальных ЛП на территории РФ ‒ с 1 января 2020 года. У участников рынка остается все меньше времени на подключение к системе, выбор ПО и партнера по его внедрению. Из нашего опыта проектов по маркировке, в среднем фармкомпании понадобится 2-3 месяца на то, чтобы подготовиться и выполнить все требования регулятора. Для соблюдения жёстких сроков и успешной реализации проекта крайне важно, чтобы ИТ-партнер обладал необходимой отраслевой экспертизой», ‒ прокомментировал Андрей Яцевич, руководитель проектов ГК «КОРУС Консалтинг».

Форум GTT с 2009 года проводится компанией Excellis Health Solutions, экспертом и мировым лидером в вопросах прослеживаемости и сериализации в фарминдустрии. В России GTT прошел впервые в рамках партнерства ГК «КОРУС Консалтинг», Excellis и ГК «САНТЭНС».

gmpnews