Акционеры «Валента Фарм» приобретают доли в одной из компаний «Опека-Групп»

Собственники АО «Валента Фарм» инвестировали 700 млн руб. в сеть гериатрических центров «Опека». Как пояснили «ФВ» в фармкомпании, речь идет о приобретении более 40% уставного капитала одной из компаний группы «Опека».

Вложенные средства планируется направить на открытие 40 гериатрических центров в течение пяти лет в регионах Центральной России, Северо-Запада и Дальнего Востока.

Как отмечают в компании, спрос на услуги подобных центров есть. По данным компании «Опека», в 26% российских семей проживает человек, которому требуется профессиональный и постоянный уход. Более 90% семей из этого числа самостоятельно ухаживают за пожилым человеком. Если говорить в абсолютных цифрах, то, по результатам исследований, количество семей, где есть потребность в уходе за пожилым человеком, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области составляет 200 – 480 тыс., по Москве и Московской области – 500 – 1350 тыс. При этом частные пансионаты в настоящий момент могут принять в Москве и области только 5-16 тысяч человек, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 2-6 тысяч человек.

«Это говорит об огромном разрыве между потребностью общества и возможностью ответить на этот запрос. Именно поэтому мы объединяемся с крупнейшей фармкомпанией в России и видим в этом реальное и скорейшее развитие отрасли», — говорит собственник и генеральный директор Управляющей компании «Опека-Групп» Алексей Маврин.

Один из акционеров АО «Валента Фарм» Олег Кедровский отметил, что верит в развитие сегмента.

Елена Калиновская

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